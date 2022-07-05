الاتفاق يعلن رحيل سعد السلولي بعد خمسة مواسم

أعلن نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، اليوم الثلاثاء، عن رحيل لاعب الفريق الكروي الأول الدولي السعودي سعد السلولي، بعد انتهاء عقده مع النادي.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: "شكرًا سعد السلولي.. على ما قدمت للاتفاق .. ونتمنى لك التوفيق".
وكان اللاعب سعد السلولي انضم إلى الاتفاق عام 2017 بعقد يمتد لخمسة مواسم، مثل خلالها الفريق الكروي الأول.
وذكرت مصادر إعلامية أن اللاعب صاحب (24 عامًا) أنهى عقده مع نادي الاتفاق، واختار خوض تجربة احترافية مع نادي أبها، ويلعب السلولي في خط الوسط وسبق له أن مثل المنتخب السعودي لكرة القدم.
ويعد السلولي خامس لاعب تستغني عنه إدارة الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية، بعد الحارس الجزائري رايس مبولحي ولاعب الوسط السلوفيني فيليب كيش وماجد النجراني، والدولي الجزائري أيوب عبداللاوي.