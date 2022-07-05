الاتفاق يعلن رحيل سعد السلولي بعد خمسة مواسم

وذكرت مصادر إعلامية أن اللاعب صاحب (24 عامًا) أنهى عقده مع نادي الاتفاق، واختار خوض تجربة احترافية مع نادي أبها، ويلعب السلولي في خط الوسط وسبق له أن مثل المنتخب السعودي لكرة القدم.