الاتفاق يكسب الجزيرة الإماراتي بخماسية .. ويواجه النصر في ثالث وديات أبوظبي

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي تحت 21 سنة بنتيجة 5 / 0 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الاثنين على ملعب الشيخ محمد بن زايد بأبوظبي.