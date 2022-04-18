الاتفاق يكسب الجزيرة الإماراتي بخماسية .. ويواجه النصر في ثالث وديات أبوظبي

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي تحت 21 سنة بنتيجة 5 / 0 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الاثنين على ملعب الشيخ محمد بن زايد بأبوظبي.
تأتي المباراة الودية الثانية في برنامج معسكر فارس الدهناء بأبو ظبي والذي يستمر حتى 28 إبريل الجاري، ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل أهداف الاتفاق كلٌ من أحمد الغامدي، عبد الله السالم (هدفين ) فيصل الغامدي، وحسن السليس.
من جهة ثانية يخوض الاتفاق مع نظيره النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة الـ 10 بتوقيت أبوظبي، اللقاء الودي والذي سيجمعهما على ملعب الريتز كارلتون بأبوظبي.