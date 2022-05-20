الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الحزم

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعبه الرديف بالنادي، استعدادًا لاستضافة نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية خفيفة من خلال السرعات، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه كارتيرون لمواجهة الحزم، قبل أن ينهي المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي يقام في أحد فنادق المنطقة الشرقية حتى قبل استضافة الحزم عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.