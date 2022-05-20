الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الحزم

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية خفيفة من خلال السرعات، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه كارتيرون لمواجهة الحزم، قبل أن ينهي المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.