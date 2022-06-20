الاتفاق يواصل تحضيراته للاتحاد .. ويحتفي بثلاثي الأخضر الأولمبي

انتظم ثلاثي وسط الأخضر الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي وأحمد الغامدي مع فريقهم الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اليوم الاثنين بعد وصولهم من العاصمة الأوزبكية طاشقند، بعد تتويج الأخضر بكأس آسيا أمس الأحد.
وخضع الثلاثي إلى حصة استشفائية مع الجهاز الطبي قبل الانتظام في تدريبات الفريق يوم غدٍ الثلاثاء.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.
يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلى صعيد متصل احتفى الفريق الأول بثلاثي الأخضر الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي وأحمد الغامدي لمساهمتهم الفاعلة بتتويج الأخضر بكأس آسيا تحت 23 سنة والتي اختتمت يوم أمس الأحد في أوزبكستان والتقطوا معهم صورًا تذكارية.