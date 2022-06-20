الاتفاق يواصل تحضيراته للاتحاد .. ويحتفي بثلاثي الأخضر الأولمبي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.