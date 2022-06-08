الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الهلال وديًا.. قبل العودة لخوض جولتي ختام الدوري

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات وكذلك بالكرة، بعد ذلك طبق الفريق الجانب التكتيكي، ثم خاض مناورة على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بالكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.