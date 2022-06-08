الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الهلال وديًا.. قبل العودة لخوض جولتي ختام الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الهلال "وديًا"، الجمعة المقبل، تحضيرًا لمواجهة الاتحاد "دوريًا" يوم السبت المقبل 18 يونيو الجاري .
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات وكذلك بالكرة، بعد ذلك طبق الفريق الجانب التكتيكي، ثم خاض مناورة على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بالكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وعلى صعيد متصل من المقرر إجراء الاتفاق تدريبه غدًا الخميس في النادي، بعد ذلك ستغادر القائمة المختارة إلى الرياض حيث سيخوض فارس الدهناء مباراته الودية (المغلقة ) مع مضيفه الهلال عند الساعة 7:15 من مساء يوم بعد غدٍ الجمعة على ملعب نادي الهلال بالرياض.