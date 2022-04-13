الاتفاق يواصل تحضيراته.. ويجري فحص PCR قبل مواجهة بني ياس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، في سادس أيام معسكره الذي يقيمه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي والذي يستمر حتى 28 إبريل الجاري.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية لمدة 20 دقيقة، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات، واختتم المران بمناورة على كامل الملعب.
من جهة ثانية أجري أمس الأربعاء فحص الـpcr لكل أعضاء بعثة الاتفاق في أبو ظبي وذلك للاطمئنان على صحتهم قبل خوض أولى مواجهاته الودية مع بني ياس الإماراتي، غدًا الجمعة.