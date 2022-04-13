الاتفاق يواصل تحضيراته.. ويجري فحص PCR قبل مواجهة بني ياس

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية لمدة 20 دقيقة، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات، واختتم المران بمناورة على كامل الملعب.