الاتفاق يودع رايس مبولحي.. وفيليب كيش

قال نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، إن علاقته انتهت بثنائي الفريق، الحارس الجزائري رايس مبولحي ولاعب الوسط السلوفيني فيليب كيش.
ونشر الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو لأبرز لقطات مبولحي خلال فترة تواجده مع الفريق.
وعلق الحساب الرسمي للاتفاق على تلك اللقطات قائلاً "الأمين وحامي العرين، ستظل في قلوب الاتفاقيين".
وكان مبولحي قد انضم إلى الاتفاق في 2018، قادماً من صفوف رين الفرنسي.
كما ودع الاتفاق لاعبه السلوفيني فيليب كيش، والذي انتقل إلى صفوف اتحاد كلباء.
وقال الحساب الرسمي للاتفاق في وداع كيش "5 سنوات مميزة مع الفريق، وصلنا إلى نهاية المشوار، شكراً كيش على كل ما قدمت".