الاتفاق يوقع 14 اتفاقية مع عددٍ من الأكاديميات الرياضية

قام نادي الاتفاق متمثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية بتوقيع 14 اتفاقية بالتعاون مع مركز التميز للعلاج الطبيعي وعدة أكاديميات وفرق الأحياء والتي تأتي امتدادًا لمبادرة مركز الاتفاق للتأهيل الطبي.
وقال الرئيس التنفيذي الأستاذ معاذ العوهلي : " فخورون جدًا بهذه الاتفاقيات بين النادي ومركز التميز والأكاديميات التي تهدف إلى خدمة ممارسي الرياضة بمختلف أنواعها وتفعيل الدور الاجتماعي للأندية الرياضية".
وأفاد مدير مركز التميز الأستاذ عبدالكريـم الهلال : "تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المبادرة بكادر من اختصاصيي العلاج الطبيعي، كما تهدف كذلك بقية الاتفاقيات إلى تشخيص المصابين وعلاجهم والمساهمة في تأهيلهم التأهيل المناسب.