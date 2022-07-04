الاتفاق يوقع 14 اتفاقية مع عددٍ من الأكاديميات الرياضية

وأفاد مدير مركز التميز الأستاذ عبدالكريـم الهلال : "تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المبادرة بكادر من اختصاصيي العلاج الطبيعي، كما تهدف كذلك بقية الاتفاقيات إلى تشخيص المصابين وعلاجهم والمساهمة في تأهيلهم التأهيل المناسب.