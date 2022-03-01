الانضباط تغرم الأهلي وأبها.. وتعاقب مدرب النصر ورئيس الفيصلي

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة الغرامة المالية على مدرب نادي النصر ميغيل روسو وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة أبها، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

وكانت اللجنة قد أصدرت اليوم الثلاثاء العديد من العقوبات على خلفية الأحداث المصاحبة للجولة 22 من دوري المحترفين لكرة القدم طالت ناديي الأهلي وأبها بالإضافة لرئيس نادي الفيصلي وعدد من اللاعبين.

حيث ألزمت نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال ،لحصول (6) ستة من لاعبيه على إنذارات أثناء مباراة الاتحاد، كما ألزمت نادي أبها بدفع ذات المبلغ وللسبب ذاته.

في حين غرمت رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال، لدخوله إلى أرضية الملعب بعد نهاية مباراة الباطن.

وغرمت أيضاً لاعب الهلال مصعب الجوير بـ(10 آلاف ريال) بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس خلال مباراة الحزم.

وألزمت اللجنة لاعبي نادي النصر فونيس موري وحمد آل منصور بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن كل واحد منهما، لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة أبها.

فيما فرضت على لاعب نادي التعاون سليمان يحيى هزازي بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف، نظير حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الطائي نتيجة قيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، كما فرضت على لاعب نادي ضمك دوماجوش انتوليتش ذات العقوبة لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة وقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق الرائد.

ونوهت اللجنة أن جميع قراراتها الصادرة اليوم غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق، باستثناء قرار فرض الغرامة المالية على مدرب النصر.