الانضباط: غرامة مالية قدرها اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال على النصر لقيام جماهيره بإطلاق هتافات مسيئة موجهة لرئيس الشباب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية طالت أندية النصر والاتحاد والطائي، إضافة لإداري نادي الهلال ولاعب أبها، وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها "92,500؛ اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال"؛ لقيام جماهيره بإطلاق هتافات مسيئة موجهة لرئيس مجلس إدارة نادي الشباب.
وفرضت اللجنة على نادي الاتحاد دفع غرامة مالية قدرها "45.625؛ خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالًا"؛ لقيام جماهيره برمي "6" علب مياه تجاه أرضية الملعب، في مباراة الهلال.
وقررت لجنة الانضباط تغريم المشرف العام لنادي الهلال فهد المفرج بدفع غرامة مالية قدرها "30,000" ثلاثون ألف ريال؛ لنزوله إلى داخل أرضية الملعب بعد انتهاء مباراة الاتحاد.