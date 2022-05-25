الانضباط: غرامة مالية قدرها اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال على النصر لقيام جماهيره بإطلاق هتافات مسيئة موجهة لرئيس الشباب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية طالت أندية النصر والاتحاد والطائي، إضافة لإداري نادي الهلال ولاعب أبها، وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.