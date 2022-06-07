الايكيدو يناقش آخر التحضيرات لبطولة أمريكا ومعسكر هولندا

وترأس المهندس باسم زارع رئيس اللجنة الاجتماع الذي شهد حضور الأعضاء في مقر اللجنة، بجانب حضور بعض المدربين والإداريين للاجتماع أون لاين؛ حيث اطلع الأعضاء على كافة تفاصيل هذه المشاركة بعد أن تم ترشيح المملكة العربية السعودية ولأول مرة بثلاثة لاعبين في رياضة الأيكيدو للمشاركة فيها.