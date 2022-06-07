الايكيدو يناقش آخر التحضيرات لبطولة أمريكا ومعسكر هولندا

ناقش أعضاء اللجنة السعودية للايكيدو آخر الاستعدادات والتحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو المقبل 2022م، وذلك خلال الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة بعد اعتمادها، والذي عقد بمقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وترأس المهندس باسم زارع رئيس اللجنة الاجتماع الذي شهد حضور الأعضاء في مقر اللجنة، بجانب حضور بعض المدربين والإداريين للاجتماع أون لاين؛ حيث اطلع الأعضاء على كافة تفاصيل هذه المشاركة بعد أن تم ترشيح المملكة العربية السعودية ولأول مرة بثلاثة لاعبين في رياضة الأيكيدو للمشاركة فيها.
وتم خلال الاجتماع وضع الترتيبات لحضور المعسكر الصيفي الذي سوف يقام في هولندا آخر شهر يوليو، بمشاركة 25 لاعبًا كأبرز المشاركات الخارجية القريبة للجنة.
كما تم في الاجتماع مراجعة توصيات الاجتماع الأول ومراجعة الخطة الاستراتيجية والأهداف للجنة، وتم استعراض الإنجازات والأنشطة الداخلية والدولية للجنة 2022، وتمت مراجعة تقارير وصرفيات الربع الأول للميزانية، كذلك تمت الموافقة على بعض التوصيات والخطط المقترحة.