الباطن يتمسك بـ"قشة" الحزم .. والرائد في "مأزق" خطر أمام الشباب

لقاء عنوانه "عدم الخسارة" بالنسبة للرائد (المركز 12 - 30 نقطة)، أمام الشباب، من أجل الاقتراب أكثر لمناطق الأمان، خصوصًا أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.