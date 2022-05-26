الباطن يتمسك بـ"قشة" الحزم .. والرائد في "مأزق" خطر أمام الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، تغير نتائجها مسار البقاء والرحيل من دوري الكبار.
يحل الباطن، صاحب المركز ما قبل الأخير في سلم الترتيب (26 نقطة) ضيفًا على نظيره الحزم، والأخير هبط رسميًا لدوري يلو (الدرجة الأولى)، وذلك على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.
اللقاء يشكل أهمية كبرى لطرف واحد ألا وهو الباطن، الذي سيرمي بكامل أوراقه من أجل العودة بالنقاط الثلاث التي تزيحه "مؤقتًا" عن دائرة الخطر.
لقاء عنوانه "عدم الخسارة" بالنسبة للرائد (المركز 12 - 30 نقطة)، أمام الشباب، من أجل الاقتراب أكثر لمناطق الأمان، خصوصًا أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.
في المقابل يخوض الشباب المواجهة وهو في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.