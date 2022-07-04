الباطن يجدد عقد فواز ويودع فريح

وشارك يوسف فواز في 25 مباراة منها 20 مباراة بشكل أساسي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 3 أهداف، بينما لم يشارك مزيد فريح هذا الموسم في الدوري سوى في مباراة واحدة أمام الشباب استقبلت فيها شباكه 3 أهداف.