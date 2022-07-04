الباطن يجدد عقد فواز ويودع فريح

وقعت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، يوم الاثنين، عقداً احترافياً مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم يوسف فواز لمدة خمسة مواسم وذلك حتى عام 2027م.
ونشر النادي بياناً مقتضباً عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه :" وقعت إدارة النادي عقداً احترافياً مع اللاعب يوسف فواز لمدة خمسة مواسم وذلك حتى 2027م".
كما أعلنت إدارة نادي الباطن رحيل حارس مرمى الفريق الكروي الأول مزيد فريح.
وشارك يوسف فواز في 25 مباراة منها 20 مباراة بشكل أساسي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 3 أهداف، بينما لم يشارك مزيد فريح هذا الموسم في الدوري سوى في مباراة واحدة أمام الشباب استقبلت فيها شباكه 3 أهداف.