الباطن ينعش من حظوظه بالبقاء بنقاط الحزم
حافظ فريق الباطن على حظوظه في البقاء بدوري المحترفين السعودي بتغلبه خارج قواعده على ضيفه الحزم "3-2" في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس لحساب منافسات الجولة الـ28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.
بهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 29 نقطة أبقته بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الحزم أول الهابطين إلى الدرجة الأولى عند 17 نقطة.
تلقى أصحاب الضيافة ضربة موجعة منذ البداية بعد أن أشهر الحكم محمد القرني البطاقة الحمراء بوجه اللاعب عبدالرحمن الدخيل عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة.
ورغم النقص العددي تمكن فريق الحزم من افتتاح باب التسجيل مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة الثالثة منه عن طريق المحترف الهولندي اولا جون بتصويبة ذكية من داخل منطقة الجزاء.
ولاح الأمل للباطن لتعديل النتيجة حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحته إثر عرقلة المهاجم اولا جون، لكن المحترف الأنغولي فابيو أبرو فشل في ترجمتها داخل الشباك عند الدقيقة 60.
لكن سرعان ما كفر اللاعب عن ذنبه بتسجيل هدف التعادل بعد مرور 5 دقائق فقط بعد أن حول عرضية عبدالعزيز العرياني داخل شباك الحارس إبراهيم زايد.
وعلى عكس مجريات اللعب باغت فريق الحزم الضيوف بتسجيلهم الهدف الثاني عن طريق المحترف المغربي نوفل الزرهوني الذي قدم فاصلًا مهاريًّا تلاعب من خلاله بدفاعات الباطن قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في الشباك عند الدقيقة 80.
وقبل غروب شمس المباراة بـ3 دقائق تمكن الباطن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب الشاب يوسف فواز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.
وما هي إلا 3 دقائق حتى عاد ذات اللاعب ليسجل هدف الانتصار الثمين للباطن بمجهود فردي مميز توغل من خلاله داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية عجز الحارس إبراهيم زايد عن التصدي لها.