الباطن ينعش من حظوظه بالبقاء بنقاط الحزم

وعلى عكس مجريات اللعب باغت فريق الحزم الضيوف بتسجيلهم الهدف الثاني عن طريق المحترف المغربي نوفل الزرهوني الذي قدم فاصلًا مهاريًّا تلاعب من خلاله بدفاعات الباطن قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في الشباك عند الدقيقة 80.