البحرين تحسم تأهلها لكأس أسيا.. وفلسطين ترافقها

حسم منتخب البحرين الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الصدارة وبطاقة التأهل للنهائيات بعد فوزه على تركمانستان 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2023.