البحرين تحسم تأهلها لكأس أسيا.. وفلسطين ترافقها

حسم منتخب البحرين الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الصدارة وبطاقة التأهل للنهائيات بعد فوزه على تركمانستان 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2023.
وتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط من مباراتين لماليزيا وتركمانستان التي لعبت ثلاث مباريات، في حين لا زال رصيد بنغلاديش خاليًا من النقاط.
كما تأهل منتخب فلسطين إلى النهائيات بعد فوزه الكبير على الفلبين 4-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2023.