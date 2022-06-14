رياضة

البحرين تحسم تأهلها لكأس أسيا.. وفلسطين ترافقها

البحرين تحسم تأهلها لكأس أسيا.. وفلسطين ترافقها
سبق
سبق

حسم منتخب البحرين الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الصدارة وبطاقة التأهل للنهائيات بعد فوزه على تركمانستان 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2023.



وتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط من مباراتين لماليزيا وتركمانستان التي لعبت ثلاث مباريات، في حين لا زال رصيد بنغلاديش خاليًا من النقاط.



كما تأهل منتخب فلسطين إلى النهائيات بعد فوزه الكبير على الفلبين 4-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2023.

منتخب فلسطين
منتخب البحرين
كأس آسيا 2023

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