البرازيل تضرب كوريا بخماسية .. واليابان تسقط بارغواي برباعية

حقق منتخب اليابان فوزًا كبيرًا على باراغواي بنتيجة 4-1، يوم الخميس في مباراة دولية ودية ضمن استعداد المنتخب الياباني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
افتتح تاكوما أسانو، مهاجم بوخوم الألماني، التسجيل للساموراي الأزرق (36)، ثم عزّز دايتشي كامادا، المتوج مع آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، النتيجة قبل الاستراحة (42).
وفي الشوط الثاني، أضاف اليابانيون هدفين عبر كاورو ميتوما (60) وأو تاناكا (85)، بعدما قلّصت باراغواي الفارق بوساطة درليس غونزاليس (59).
ويلتقي المنتخب الياباني بطل آسيا أربع مرات مع البرازيل يوم الاثنين في الملعب الأولمبي في طوكيو، باحثًا عن تحقيق أول فوز على البرازيل في مباراة دولية.
وفي مباراة ودية ثانية خسر منتخب كوريا الجنوبية أمام البرازيل بنتيجة 1-5 في سيؤول.
وأمام مدرجات ممتلئة في العاصمة الكورية الجنوبية، ودفع المدرب تيتي بتشكيلة قوية للمصنفة أولى عالميًا التي باشرت سريعًا بالضغط على مرمى المضيف.
وبعد تمريرة من أليكس ساندرو على الجهة اليسرى تابعها فريد من داخل المنطقة، ارتدت من ريشارليسون المحظوظ الذي افتتح التسجيل مبكرًا (7).
عادل مهاجم بوردو الفرنسي هوانغ أوي-جو بتسديدة ذكية (31)، لكن نيمار استعاد تقدم بطل العالم خمس مرات من نقطة الجزاء، بعد خطأ من المدافع لي يونغ على ساندرو (42).
وسجل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفه الثاني في الدقيقة 57 خادعًا الحارس كيم مجددًا من نقطة الجزاء، عمق كوتينيو (80) وغابريال جيزوس (90+3) الفارق إلى 5-1.