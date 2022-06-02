البرازيل تضرب كوريا بخماسية .. واليابان تسقط بارغواي برباعية

حقق منتخب اليابان فوزًا كبيرًا على باراغواي بنتيجة 4-1، يوم الخميس في مباراة دولية ودية ضمن استعداد المنتخب الياباني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.