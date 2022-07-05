البلجيكي أوريغي ينضم لميلان الإيطالي حتى 2026

وقع المهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي، يوم الثلاثاء، عقداً مع ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب رحيله عن ليفربول الإنكليزي نهاية الموسم المنصرم.
وقال ميلان في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن التوقيع مع ديفوك أوريجي، المهاجم البليجكي وقع على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026".
وعزز ميلان صفوفه بالمهاجم البلجيكي الذي لم يخض عدد المباريات المطلوب من أجل تمديد عقده مع الـ"ريدز" برغم استحواذه على اهتمام مدربه الألماني يورغن كلوب.
ورغم أنه لم يفرض نفسه أساسياً منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي سجل أهدافاً حاسمة، منها ثنائية في الـ"ريمونتادا" أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة. ليعود ويساهم في فوز فريقه بلقب المسابقة القارية الأم بتسجيله أحد هدفيه في الدقيقة 87 بعد دخوله احتياطياً أمام توتنهام 2-صفر.
وخاض أوريغي 176 مباراة مع الـ"ريدز"، سجل خلالها 41 هدفاً. كما دافع عن قميص بلاده في 32 مباراة دولية، ليقتصر على تسجيل ثلاثة أهداف جميعها في 2014.