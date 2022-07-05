البلجيكي أوريغي ينضم لميلان الإيطالي حتى 2026

ورغم أنه لم يفرض نفسه أساسياً منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي سجل أهدافاً حاسمة، منها ثنائية في الـ"ريمونتادا" أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة. ليعود ويساهم في فوز فريقه بلقب المسابقة القارية الأم بتسجيله أحد هدفيه في الدقيقة 87 بعد دخوله احتياطياً أمام توتنهام 2-صفر.