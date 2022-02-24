البندري مبارك تقود أخضر السيدات لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي

واصل المنتخب السعودي الأول للسيدات اليوم الأربعاء مسلسل انتصاراته محققًا فوزه الثاني تواليًا في ثاني مبارياته الدولية بشكلٍ رسمي، بتغلبه وديًا على نظيره منتخب المالديف بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".

سجل ثنائية أخضر السيدات اللاعبة البندري مبارك بالدقائق (62 و82) من زمن المباراة.

وكان المنتخب السعودي الأول للسيدات استهل يوم الأحد سلسلة مبارياته الدولية بشكلٍ رسمي، بتغلبه وديًا على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل.

ويقيم المنتخب السعودي معسكرًا تدريبيًا في المالديف منذ الخميس تحت قيادة الألمانية مونيكا ستاب.

وهي أول مباراتين في سجلات المنتخب السعودي للسيدات، تمهيدًا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكلٍ رسمي.