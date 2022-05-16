التدشين بدأ بـ 7 ميداليات سعودية .. وأخضر الصالات يكسب ويخسر من البحرين

وفي التدريب الرسمي للرماية، يشارك محمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني في مسابقة بندقية الشوزن للتراب عند التاسعة صباحًا، بينما يشارك الرماة عقيل البدراني ومحمد العمري وسفر الدوسري ومحمد الهلالي في مسابقة مسدس الهواء (10م)، عند العاشرة صباحًا، على أن يُقام نهائي المسابقة عند الثانية عشرة ظهرًا من اليوم نفسه، كما يشارك الرماة عبدالعزيز العنزي وعبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي في مسابقة بندقية (50م) للثلاثة أوضاع، على أن يُقام النهائي عند الواحدة والنصف ظهرًا من اليوم نفسه.