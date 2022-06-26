الترجي يتوج بطلاً للدوري التونسي .. للمرة السادسة تواليًا

توج فريق الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الـ32 في تاريخه والسادسة على التوالي، بعد فوزه على اتحاد بن قردان 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات مجموعة التتويج.
تتويج الترجي باللقب جاء بعدما قلب تأخره أمام ضيفه اتحاد بن قردان إلى فوز مثير بفضل هدف الدولي الجزائري إلياس الشطي في الوقت المضاف، في حين فشل ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري في تحقيق الفوز على النادي الصفاقسي.
وشهدت المباراة إهدار اللاعب محمد بن رمضان ركلة جزاء للترجي في الدقيقة 40.
ورفع الترجي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وفي المباراة الثانية، تعادل الاتحاد المنستيري مع ضيفه الصفاقسي 2/2 ولكن هذا لم يكن كافيًا للتتويج باللقب.
ورفع الصفاقسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الترجي.