الترجي يتوج بطلاً للدوري التونسي .. للمرة السادسة تواليًا

توج فريق الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الـ32 في تاريخه والسادسة على التوالي، بعد فوزه على اتحاد بن قردان 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات مجموعة التتويج.