"الترجي" يسيطر على قمة التايكوندو في فئتي الشباب و"الهدى" يعود بقوة للمنافسة

اختتمت بطولة المملكة العشرون للبومسي على كأس التميز للبراعم والناشئين والشباب والأولى، والتي دارت رحاها على صالة نادي الترجي بالقطيف، بمشاركة "26" ناديًا و"270" لاعبًا، وظهرت المنافسات قوية على المراكز المتقدمة؛ حيث حصل فريق الترجي على المركز الأول في فئتي البراعم والناشئين بـ"418" نقطة و"3" ذهبيات الفردي والجماعي عبر الأبطال "الفضل آل حمادة، هاشم الخضراوي، حسن البناي، تقي مصطفى"، وحلّ الهدى وصيفًا بـ"248" نقطة وذهبية الجماعي للأبطال "حسين الزين، زمي الزين، محمد البحراني"، وكميت ثالثًا بـ"88" نقطة، والفرع رابعًا بـ"58" نقطة.
وفي اليوم الأخير للبطولة خطف الترجي أيضًا صدارة فئتي الشباب والأولى بعد حصده "٦" ذهبيات للأبطال "وحيد معيص، محمد العباس، علي المدلي، جعفر المصطفى، محمد المصطفى، عيسى الشيخ علي، سلمان البناي" وبـ"781" نقطة بفارق كبير عن الوصيف الهدى الذي حل ثانيًا بـ"206" نقاط، وفي المركز الثالث فريق الفرع بـ"190" نقطة، وذهبية "بسام الدوسري"، والرابع كميت بـ"170" نقطة.
وحضر الختام مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة القطيف الأستاذ عادل الصايغ، ورئيس نادي الترجي الأستاذ حسين الدار، والمدير التنفيذي نادر الراهب، وأعضاء الشرف، ومندوب وزارة الرياضة غانم المسبح.
وقدم رئيس نادي الترجي دروعًا تذكارية لرئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، وجميع رؤساء اللجان في الاتحاد السعودي للتايكوندو.
فيما أشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ولرئيس لجنة الحكام الكابتن فايز السلولي، وتنظيميًّا رئيس لجنة المسابقات أمين الوحيد، الذين بدورهم قدموا شكرهم للأندية المشاركة على جمالية وقوة المنافسة الرمضانية، وللطاقم التحكيمي، ولإدارة نادي الترجي؛ على حسن الاستضافة، مهنئًا الجميع على نجاح البطولة.