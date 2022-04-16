"الترجي" يسيطر على قمة التايكوندو في فئتي الشباب و"الهدى" يعود بقوة للمنافسة

اختتمت بطولة المملكة العشرون للبومسي على كأس التميز للبراعم والناشئين والشباب والأولى، والتي دارت رحاها على صالة نادي الترجي بالقطيف، بمشاركة "26" ناديًا و"270" لاعبًا، وظهرت المنافسات قوية على المراكز المتقدمة؛ حيث حصل فريق الترجي على المركز الأول في فئتي البراعم والناشئين بـ"418" نقطة و"3" ذهبيات الفردي والجماعي عبر الأبطال "الفضل آل حمادة، هاشم الخضراوي، حسن البناي، تقي مصطفى"، وحلّ الهدى وصيفًا بـ"248" نقطة وذهبية الجماعي للأبطال "حسين الزين، زمي الزين، محمد البحراني"، وكميت ثالثًا بـ"88" نقطة، والفرع رابعًا بـ"58" نقطة.