التشامبيونزليغ: محمد صلاح يحذّر ريال مدريد "لدينا تصفية حساب"

وكان ريال مدريد قد ضرب موعدًا مع ليفربول في مباراة ثأرية في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" أواخر الشهر الجاري بعدما قلب الفريق الملكي تخلفه بشكل دراماتيكي أمام مانشستر سيتي صفر- 1 حتى الدقيقة الأخيرة، إلى فوز 2- 1 في الوقت الأصلي، ثم 3- 1 في الوقت الإضافي، مساء أمس الأربعاء.