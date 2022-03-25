التصفيات الأفريقية لمونديال قطر في مراحلها الحاسمة.. 4 بطاقات تنتظر المنتخبات العربية

وسيكون المنتخب الجزائري مُطالَبًا بالتعويض عن الظهور المخيب في كأس الأمم الإفريقية الماضية، حين يلاقي خارج ملعبه منتخب الكاميرون القوي، الذي يلعب في إستاد مدينة دوالا التي لم يسبق لمحاربي الصحراء أن فازوا على أرضها، لكن جمال بلماضي وكتيبته القوية بقيادة النجم المتألق رياض محرز سيحاولون تحقيق نتيجة إيجابية تريح الجماهير التي تنتظر لقاء الإياب في العاصمة الجزائرية.