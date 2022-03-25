التصفيات الأفريقية لمونديال قطر في مراحلها الحاسمة.. 4 بطاقات تنتظر المنتخبات العربية

تتطلع أربعة منتخبات عربية أفريقية إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، عندما تخوض اليوم مواجهات ذهاب الدور الحاسم والأخير لتصفيات القارة الأفريقية، حيث تصطدم مصر بالسنغال، والجزائر مع الكاميرون، وتونس مع مالي، والمغرب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تلعب غانا مع نيجيريا.
وتتنافس في القارة الإفريقية 10 منتخبات لخطف 5 بطاقات للعرس العالمي، وتتجه أنظار العرب إلى أربعة منتخبات للبلدان الناطقة بحرف الضاد، لخطف 4 بطاقات من أصل 5، مع انطلاق مباريات الذهاب اليوم الجمعة.
ويواجه المنتخب المغربي منتخب الكونغو، على أرض الأخير، والذي يعول على نجميه أشرف حكيمي وسفيان بوفال، في ظل غياب نجم تشيلسي حكيم زياش بسبب التوتر بينه وبين المدرب البوسني للمنتخب وحيد خليلوزيتش، لخطف بطاقة العبور إلى مونديال قطر.
في مباراة أخرى، حط المنتخب التونسي رحاله في عاصمة مالي باماكو، حيث سيقابل منتخبها الذي يمني النفس في التأهل لأول مرة، وخسر نسور قرطاج جهود نجميه وهبي الخزري وديلان برون بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة إلياس السخيري وعصام الجبالي.
يذكر أنه سبق لمنتخبي المغرب وتونس التأهل لنهائيات كأس العالم 5 مرات في مناسبات سابقة.
وسيكون المنتخب الجزائري مُطالَبًا بالتعويض عن الظهور المخيب في كأس الأمم الإفريقية الماضية، حين يلاقي خارج ملعبه منتخب الكاميرون القوي، الذي يلعب في إستاد مدينة دوالا التي لم يسبق لمحاربي الصحراء أن فازوا على أرضها، لكن جمال بلماضي وكتيبته القوية بقيادة النجم المتألق رياض محرز سيحاولون تحقيق نتيجة إيجابية تريح الجماهير التي تنتظر لقاء الإياب في العاصمة الجزائرية.
أما منتخب مصر، يخوض "المعركة الأشرس" لانتزاع بطاقة التأهل، حين يواجهون منتخب السنغال في مباراة حاسمة بعد شهرين من مباراتهما "الملحمة" خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي حسمها النجم ساديو ماني وزملاؤه لصالحهم.
وسيتعين على النجم محمد صلاح ورفاقه الحسم المبكر في إستاد القاهرة، قبل التوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى السنغال، لتكرار إنجاز عام 2018، حين بلغت مصر المونديال للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1934 و1990.
وفي مباراة خامسة يتواجه منتخبا نيجيريا وغانا للتنافس على حسم بطاقة إفريقية أخرى لدخول جنة المونديال.