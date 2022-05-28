التعادل الإيجابي يحسم قمة شبح الهبوط بين الفيصلي والاتفاق

وفي الشوط الثاني حاول فريق الاتفاق أن يعدل النتيجة التي ظلت على حالها حتى الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، التي نجح فيها المحترف التونسي نعيم سليتي في تسجيل هدف التعادل بمجهود فردي مميز بعد أن تلاعب بالمدافعين قبل أن يطلق قذيفة صاروخية قوية، استقرت في سقف المرمى.