التعادل الإيجابي يحسم قمة شبح الهبوط بين الفيصلي والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي لقاء الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي وضيفه الاتفاق بهدف لهدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة، احتل من خلالها المركز العاشر، كما رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة، وضعته بالمركز الثاني عشر، وأبعدته مؤقتًا عن مناطق الخطر.
ومنح المدافع وليد الأحمد التقدم لفريقه الفيصلي عند الدقيقة الـ35 حينما ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية من إسماعيل سيلفا، وحولها برأسه داخل شباك رايس مبولحي معلنة الهدف الأول.
وفي الشوط الثاني حاول فريق الاتفاق أن يعدل النتيجة التي ظلت على حالها حتى الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، التي نجح فيها المحترف التونسي نعيم سليتي في تسجيل هدف التعادل بمجهود فردي مميز بعد أن تلاعب بالمدافعين قبل أن يطلق قذيفة صاروخية قوية، استقرت في سقف المرمى.