التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "التعاون" و"أبها"

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره أبها في ختام مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ليتأزم موقف التعاونيين.
هدفا اللقاء جاءا عن طريق مصطفى فتحي للتعاون في الدقيقة الـ17 من عمر المباراة قبل أن يتعادل لأبها محترفه سعد بقير في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة يرفع أبها رصيده للنقطة رقم 32، كما رفع التعاون هو الآخر رصيده إلى النقطة رقم 26.