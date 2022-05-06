التعادل سيد الموقف بين أبها والفيصلي

وبهذا التعادل رفع فريق أبها رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، في حين أضاف الفيصلي نقطة إلى رصيده الذي بات يملك 29 نقطة؛ احتل بها المركز الـ11 مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن مناطق الهبوط.