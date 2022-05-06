التعادل سيد الموقف بين أبها والفيصلي

عزَّز فريق الفيصلي من حظوظه في البقاء بدوري المحترفين؛ وذلك بتعادله خارج ملعبه مع مضيفه أبها بدون أهداف اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في إطار منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
لم تفلح محاولات الفريقَيْن على مدار الشوطَين -رغم قِلتها- في الوصول إلى المرمى، وزيارة الشباك؛ لتبقى النتيجة على حالها بدون أهداف؛ وهو ما جعل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة.
وبهذا التعادل رفع فريق أبها رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، في حين أضاف الفيصلي نقطة إلى رصيده الذي بات يملك 29 نقطة؛ احتل بها المركز الـ11 مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن مناطق الهبوط.