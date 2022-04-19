التعادل سيد الموقف في مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي

خيّم التعادل السلبي على مواجهة فريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره ناساف الأوزبكي، يوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وبهذه النتيجة حافظ الفيصلي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط ، مقابل 5 نقاط لناساف و4 نقاط لكل من السد والوحدات.
يُشار إلى أن الفيصلي قد تغلب على ناساف الأوزبكي في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله المهاجم جوليو تافاريس يوم الجمعة الماضية.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الجمعة أيضًا فوز الوحدات الأردني على السد القطري 3-1 على الملعب نفسه.
وتُقام مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي ناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات.