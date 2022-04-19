التعادل سيد الموقف في مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي

خيّم التعادل السلبي على مواجهة فريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره ناساف الأوزبكي، يوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.