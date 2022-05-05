التعادل يحسم مواجهة الباطن والأهلي .. في الجولة 26 من دوري المحترفين

وسط أجواء ترابية، حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الباطن الأول لكرة القدم، وضيفه الأهلي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
منح المهاجم فابيو أبرو التقدم لأصحاب الضيافة عند الدقيقة 29 من علامة الجزاء، وأدرك كارلوس إدواردو التعادل للأهلي بطريقة رائعة من مقصية خلفية في الدقيقة 65.
ومن هجمة منظمة سجل اللاعب عبد العزيز العرياني هدف التقدم الثاني للباطن عند الدقيقة 78، لكن هيثم عسيري أعاد المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق.
بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة احتل من خلالها المركز التاسع مؤقتًا، وكذلك أضاف الباطن نقطة لرصيده الذي أصبح 26 نقطة بالمركز الخامس عشر.