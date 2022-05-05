التعادل يحسم مواجهة الباطن والأهلي .. في الجولة 26 من دوري المحترفين

وسط أجواء ترابية، حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الباطن الأول لكرة القدم، وضيفه الأهلي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.