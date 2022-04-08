التعادل يحسم مواجهة الفيصلي مع الوحدات الأردني

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفيصلي السعودي مع نظيره الوحدات الأردني 1-1 أمس الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.