التعادل يحسم مواجهة الفيصلي مع الوحدات الأردني

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفيصلي السعودي مع نظيره الوحدات الأردني 1-1 أمس الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
تقدم الفيصلي في الشوط الأول عبر هدف المغربي هشام فايق عند الدقيقة الـ12، قبل أن يدرك الوحدات التعادل بواسطة أحمد سمير في الدقيقة الـ(51) من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة أضاف الفيصلي أول نقطة لرصيده في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة، كما أضاف الوحدات نقطة إلى رصيده.
وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، ويلعب فيها الفيصلي مع السد، وناساف مع الوحدات.