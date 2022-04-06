"التعاون" السعودي وجهاً لوجه أمام "الدحيل" القطري.. تعرف على بقية المباريات

اكتمل وصول فرق المشاركة في هذا الدور، بوصول فرق الشارقة والجزيرة وشباب أهلي دبي الإماراتي، فيما كانت السعودية بدأت في استقبال الفرق الآسيوية منذ يوم الخميس الماضي.