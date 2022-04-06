"التعاون" السعودي وجهاً لوجه أمام "الدحيل" القطري.. تعرف على بقية المباريات

تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي يقام لأول مرة بنظام التجمع في 4 مدن سعودية (الرياض وجدة والدمام وبريدة).
وتفتتح، غدًا الخميس، منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022، لمنطقة الغرب، والتي تقام بنظام التجمع في السعودية، وتستمر حتى 27 أبريل الجاري.
اكتمل وصول فرق المشاركة في هذا الدور، بوصول فرق الشارقة والجزيرة وشباب أهلي دبي الإماراتي، فيما كانت السعودية بدأت في استقبال الفرق الآسيوية منذ يوم الخميس الماضي.
تقام، غدًا الخميس، أربع مباريات، 2 لحساب المجموعة الثالثة، وتحتضن مدينة جدة منافساتها، ومثلها ضمن المجموعة الرابعة، وتُلعب في بريدة.
وتحظى مباراة الدحيل القطري مع التعاون السعودي (صاحب الأرض) بالاهتمام الجماهيري، وستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يقع الدحيل والتعاون ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب باختاكور الأوزبكي، وسيباهان الإيراني.
ويلعب في نفس المجموعة باختاكور مع سباهان أصفهان.
وفي بقية المباريات يلعب فولاد خورستان مع الغرافة لحساب المجموعة الثالثة بمدينة جدة، وأيضا آهال تركمانستان مع شباب أهلي دبي، في المجموعة نفسها.