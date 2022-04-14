التعاون يضرب سيباهان الإيراني بثلاثية .. ويتصدر مجموعته الآسيوية

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على نظيره سيباهان الإيراني 3-0، أمس الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل ثلاثية التعاون كلٌ من نواف الصبحي (44) وزي لويس (46) ويزيد البكر أهداف الفوز لصالح التعاون.
وأكمل سيباهان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب عزة الله بورقاز في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا فوز الدحيل القطري على باختاكور الأوزبكي 3-2 على الملعب نفسه.
وتصدر التعاون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل، مقابل 3 لكل من باختاكور وسيباهان.