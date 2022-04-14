التعاون يضرب سيباهان الإيراني بثلاثية .. ويتصدر مجموعته الآسيوية

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على نظيره سيباهان الإيراني 3-0، أمس الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.