"التعاون" يقع من على الصدارة .. بعد التعادل مع "سيباهان"

تراجع فريق التعاون الأول لكرة القدم للمركز الثاني في مجموعته الآسيوية مساء اليوم بعد التعادل مع سيباهان الإيراني بهدف لكل فريق.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا بهدف لكل فريق.
كان التعاون هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه سميحان النابت في الدقيقة 47 قبل أن يتعادل شهريار موغانلو في الدقيقة 65 للفريق الإيراني.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 7 في المركز الثاني كما ارتفع رصيد سيباهان للنقطة رقم 4 في المركز الثالث.
وتضم مجموعة التعاون صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، إلى جواره كلاً من الدحيل القطري في المركز الأول برصيد 9 نقاط وسيباهان الإيراني برصيد 4 نقاط وبختاكور الأوزبكي برصيد 3 نقاط.