التعاون يقيل مدربه الهولندي "جون بروم".. ويُعيِّن الوطني "محمد العبدلي"

وقالت إدارة النادي في بيان مقتضب، بثته عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "قررت إدارة النادي إنهاء عقد المدير الفني الهولندي (جون بروم) مقدِّمة له الشكر والتقدير، ومتمنية له التوفيق بمحطته المقبلة".