التعاون يقيل مدربه الهولندي "جون بروم".. ويُعيِّن الوطني "محمد العبدلي"

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي إنهاء عقد مدرب الفريق الكروي الأول، الهولندي "جون بروم"؛ لسوء النتائج، وتكليف المدرب الوطني "محمد العبدلي" بقيادة الفريق في الفترة المقبلة.
وقالت إدارة النادي في بيان مقتضب، بثته عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "قررت إدارة النادي إنهاء عقد المدير الفني الهولندي (جون بروم) مقدِّمة له الشكر والتقدير، ومتمنية له التوفيق بمحطته المقبلة".
وتابع: "وتم تكليف إدارة الوطني (محمد العبدلي) بقيادة الفريق الأول".
وكانت إدارة نادي التعاون قد أعلنت في نهاية مارس الماضي اتفاقها مع المدرب الهولندي "جون فان دين بروم" لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية موسم 2022-2023 خلفًا للبرتغالي "جوزيه جوميز".
وأدار "جون بروم" 7 مباريات لفريق التعاون، انتصر في مباراتين، وتعادل في لقاء وحيد، وخسر 4 مواجهات. واستقبلت شباك التعاون 16 هدفًا، وسجل 13 هدفًا.