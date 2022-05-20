الثلاثاء المقبل.. سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب

يقام يوم الثلاثاء القادم الرابع والعشرون من مايو الجاري سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، وقرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ومع إقامة هذه التصفيات، تعود منافسات كرة القدم الخاصة بالناشئين والشباب للمرة الأولى منذ عام 2018، حيث يطمح النجوم الصاعدون في قارة آسيا بالسير على خطى الإيراني سردار أزمون والياباني تاكومي مينامينو والقطري أكرم عفيف، الذين بدؤوا مسيرتهم من هذه البطولات.
ومع سحب القرعة يوم الثلاثاء، تدخل البطولتان عصراً جديداً، بعدما استبدلتا بطولة آسيا تحت 16 عاماً والشباب تحت 19 عاماً، وسيتم تنظيم التصفيات الجديدة بشكل مفتوح دون توزيع للمناطق، وذلك بحسب قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتشهد تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، مشاركة 44 منتخباً سيتم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، حيث تتضمن 6 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تضم 4 مجموعات خمسة منتخبات، وتقام المباريات خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022.
وتستضيف مباريات هذه التصفيات 10 دول، هي: أستراليا وبنغلادش وإندونيسيا والأردن وقرغيزستان وعمان والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام، وسيتم وضعها في وعاء خاص بالدول المضيفة، والذي سيتم السحب منه أولاً.
أما المنتخبات المتبقية فقد تم تصنيفها بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2018 في ماليزيا، حيث يتضمن المستوى الأول منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيران واليمن وتايلاند، في حين يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق وماليزيا وأفغانستان والصين وهونغ كونغ وبروناي.
ويضم المستوى الثالث منتخبات ميانمار وتيمور الشرقية وقطر وفلسطين وسوريا وسنغافورة والصين تايبيه ونيبال، كما يضم المستوى الرابع كلًا من لبنان ولاوس والفلبين ومنغوليا والمالديف وغوام وبوتان وماكاو وسريلانكا وجزر شمال ماريانا، ويضم المستوى الخامس منتخبات الكويت وتركمانستان والإمارات والبحرين.
على ذات الصعيد تشهد تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً مشاركة 44 منتخباً سيتم توزيعها على عشر مجموعات، حيث تضم 6 مجموعات أربعة منتخبات، وتضم 4 مجموعات خمسة منتخبات.
وتستضيف مباريات هذه التصفيات 10 دول هي البحرين وإندونيسيا والعراق والأردن وقرغيزستان ولاوس ومنغوليا وعمان والسعودية وطاجيكستان، وتقام المباريات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022، وسيتم يتم أيضاً تخصيص وعاء للدول المضيفة.
وتم توزيع بقية المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا، حيث يضم المستوى الأول منتخبات كوريا الجنوبية وقطر واليابان وتايلاند وأستراليا والإمارات.
في المقابل يتضمن المستوى الثاني كل من الصين وماليزيا وفيتنام والصين تايبيه وإيران واليمن وسوريا، في حين جاء بالمستوى الثالث منتخبات بنغلادش والهند وميانمار ولبنان وماكاو وهونغ كونغ والفلبين وفلسطين.
وجاء في المستوى الرابع كل من تركمانستان وسنغافورة وتيمور الشرقية والمالديف وبروناي وسريلانكا ونيبال، في حين يحتوي المستوى الخامس على كل من أفغانستان وبوتان وغوام والكويت وجزر شمال ماريانا وأوزبكستان.
ويتأهل إلى نهائيات البطولتين صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.