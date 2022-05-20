الثلاثاء المقبل.. سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب

ومع إقامة هذه التصفيات، تعود منافسات كرة القدم الخاصة بالناشئين والشباب للمرة الأولى منذ عام 2018، حيث يطمح النجوم الصاعدون في قارة آسيا بالسير على خطى الإيراني سردار أزمون والياباني تاكومي مينامينو والقطري أكرم عفيف، الذين بدؤوا مسيرتهم من هذه البطولات.