الجزائر وتونس ومصر والمغرب.. الاقتراب من تسجيل إنجاز تاريخي للعرب في مونديال 2022

اقتربت منتخبات الجزائر وتونس ومصر والمغرب، من تسجيل إنجاز تاريخي، للمنتخبات العربية في إفريقيا، عندما تخوض اليوم إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إذ لم يسبق أن بلغ هذا العدد من المنتخبات نهائيات نسخة واحدة من المونديال.