الجماهير في جدة تحتفل لمدة 45 دقيقة مع بعثة الأخضر .. بمناسبة التأهل لمونديال 2022

تحتفل الجماهير السعودية عند الساعة 12 من صباح الجمعة بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمونديال 2022 ، حيث تنتظر الجماهير وصول بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وسط استقبال حافل في جدة، يتضمن «موكب الأبطال»، بحسب ما كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في« تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.
وحث اتحاد القدم الجماهير الرياضية في جدة على المشاركة في «موكب الأبطال» الذي يأتي احتفالاً بلاعبي الأخضر بعد التأهل إلى كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب السعودي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة عند الساعة 12 من صباح الجمعة قادمة من الإمارات، على أن ينطلق موكب الأبطال لمدة 45 دقيقة تنتهي في الواجهة البحرية.