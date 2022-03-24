الجماهير في جدة تحتفل لمدة 45 دقيقة مع بعثة الأخضر .. بمناسبة التأهل لمونديال 2022

تحتفل الجماهير السعودية عند الساعة 12 من صباح الجمعة بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمونديال 2022 ، حيث تنتظر الجماهير وصول بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وسط استقبال حافل في جدة، يتضمن «موكب الأبطال»، بحسب ما كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في« تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.