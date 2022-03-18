الجمعة المقبلة .. انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc لـ"الفورمولا 1" في جدة

وكانت تذاكر النسخة القادمة من السباق قد طرحت للجمهور المحلي والدولي، وتم بيع تذاكر المدرجات الرئيسية بالفعل للسباق، الذي يسعى خلاله لويس هاميلتون إلى تكرار انتصاره المذهل في شهر ديسمبر الماضي، وهي الطموحات التي سيواجهها منافسة شرسة من بطل العالم الحالي ماكس فيرشتابين، ومجموعة من أمهر السائقين، مثل جورج راسل، وسيرجيو بيريز، وتشارلز لوكلير، وكارلوس ساينز.. وغيرهم.