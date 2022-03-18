الجمعة المقبلة .. انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc لـ"الفورمولا 1" في جدة

نقترب أكثر يومًا بعد يوم من انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1؛ إذ لم يتبقَّ سوى أسبوع واحد يفصلنا عن استضافة المملكة الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا 1، التي ستقام على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل؛ وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه سباق جائزة السعودية الكبرى في شهر ديسمبر الماضي.
ومع بدء العد التنازلي للنسخة الثانية من أسرع سباق على حلبة شوارع في العالم ينتظر الجمهور والسائقون العديد من الإضافات، التي من شأنها إثراء تجربتهم هذا العام.
بدأت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروِّجة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022، بوضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها، وذلك قبل شهر واحد على عودة أعظم السائقين في العالم إلى جدة.
فعلى صعيد المسار تم التشديد بالفعل على إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الحلبة للمساعدة في تحسين خطوط رؤية السائق من قمرة القيادة لتحسين الرؤية في العديد من منعطفات الحلبة، بما في ذلك المنعطفات الـ2 والـ3 والـ14 والـ21؛ إذ سيتم نقل الحواجز للخلف لمسافة تتراوح بين 1.5 متر ومترَيْن (حسب الموقع والبنية التحتية).
وبالمثل، سيتم تحريك الحاجز الموجود على الجانب الأيمن من المنعطف الـ27 للخلف بنحو 1.5 متر لتوسيع المسار في هذه المرحلة. وفي جميع الحالات، باستثناء المنعطف الـ27، سيظل حد/ حافة المسار كما هو.
وإضافة إلى ذلك سيتم إجراء المزيد من التعديلات على المنعطفات الـ4 والـ16 والـ22 والـ24 بعد التشاور مع السائقين الذين طلبوا حاجزًا أكثر سلاسة. ولمواكبة ذلك تعمل شركة رياضة المحركات السعودية على تركيب لوح فولاذي، يلتف بشكل فعال حول الحواجز الخرسانية؛ وهو ما يمنحها السطح الأملس الذي يحتاجون إليه لتفضيل الخطوط التي يتخذها السائقون حول المسار.
وعلاوة على ذلك، تم تقديم موعد بدء سباق هذا العام بمقدار نصف ساعة؛ لينطلق في تمام الساعة الـ8 مساء بالتوقيت المحلي؛ وذلك لزيادة إمكانية متابعة جمهور التلفزيون العالمي إلى أقصى حد، والاستفادة من أرقام المشاهدة الاستثنائية للعام الماضي.
وكانت تذاكر النسخة القادمة من السباق قد طرحت للجمهور المحلي والدولي، وتم بيع تذاكر المدرجات الرئيسية بالفعل للسباق، الذي يسعى خلاله لويس هاميلتون إلى تكرار انتصاره المذهل في شهر ديسمبر الماضي، وهي الطموحات التي سيواجهها منافسة شرسة من بطل العالم الحالي ماكس فيرشتابين، ومجموعة من أمهر السائقين، مثل جورج راسل، وسيرجيو بيريز، وتشارلز لوكلير، وكارلوس ساينز.. وغيرهم.
وإلى جانب سباق الفورمولا 1 الرئيسي، سيستمتع جميع حاملي التذاكر أيضًا بمشاهدة سلسلة سباقات دعم الفورمولا 2 وتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، إضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية ومهرجانات الجمهور والحفلات الموسيقية التي ستقام في الحلبة ومناطق الجمهور طوال عطلة نهاية الأسبوع.