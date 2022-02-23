الجواد "مجدك لنا" يتوج بكأس الحفل السابع عشر في "حفل يوم التأسيس"

توج الجواد "مجدك لنا" بكأس الحفل السابع عشر للموسم الحالي بدعم من نادي سباقات الخيل المسمى "حفل يوم التأسيس" تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس".

وجاءت نتائج الحفل على النحو التالي: فازت الفرس "سحاب وسديم" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري والخيال عبدالعزيز الصائغ، بالشوط الأول المخصص لمفتوح أفراس.

وانتزع الجواد "شعشوع" للمالك أبناء سليمان العنيزان والمدرب شريف العنيزان، الشوط الثاني المخصص لمفتوح مواليد 2018م بالخيال علي المتعب.

وجاء الشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" من نصيب الجواد "ذوح" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال البراء المحيميدي.

وحقق الشوط الرابع مفتوح الدرجات الجواد "عناية المقدم" للمالك حمود صايل الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيال خالد الشرار.

وكسب الجواد "زاكور" للمالك محمد فهد الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور بالخيال ياسر المساعد، درع الشوط الخامس.

وخطفت الجواد "مجدك لنا" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي بالخيال نواف الفيروز، كأس الشوط السادس والرئيس لمفتوح مواليد 2019.

وفي نهاية سباق الفروسية السابع عشر بمنطقة حائل، سلم مدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.