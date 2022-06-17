الجواد "مرتجح" بطلاً لجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية

حقق الجواد مرتجح ابن فلاشي بول للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط الثامن الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، في الحفل الثاني ضمن سباقات موسم الطائف 2022 في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.