الجولة الـ22.. "الهلال" ينهي تحضيراته الميدانية لمواجهة "الحزم"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة "الحزم" غدًا السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة الـ 22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، وشرح خلالها مدير الجهاز الفني "رامون دياز" عددًا من الجُمل التكتيكية التي يود أن ينتهجها في المباراة.

واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب، ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر في النـادي تأهبًا لخوض مواجهة الغد.

ويسعى الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يستضيف الحزم في مباراة تبدو سهلة على صاحب الأرض، الذي يقدم مستويات كبيرة مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياس.

وفي المقابل يسعى الحزم لإحداث مفاجأة، وتقليص الفارق مع صاحب المركز الخامس عشر للمحافظة على آماله بالبقاء.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 12 مرة، فاز الهلال في 8 مناسبات، وحضر التعادل مرتين، مقابل فوز يتيم للحزم.

ويمتلك الهلال الرابع 34 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة مع الاتحاد والفيحاء والاتفاق، في حين يقبع الحزم بالمركز الـ16 (الأخير) برصيد 14 نقطة.