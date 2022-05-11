رياضة
"الحائلي" يقدم هدية لجماهير ناديه .. قبل قمة "كلاسيكو" الهلال
ثبت رئيس نادي الاتحاد ، أنمار الحائلي، أسعار الدرجة الموحدة، في الكلاسيكو السعودي المنتظر أمام الهلال، للتيسير على جماهيره.
ويواجه الاتحاد نظيره الهلال، الأحد المقبل ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة مفصلية لتحديد هوية البطل.
وقال الحائلي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "جماهير الاتحاد الوفية والحبيبة.. تقديرًا لمكانتكم ودوركم التاريخي والمؤثر في مسيرة النادي؛ فقد وجّهت بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة عن أسعارها الطبيعية والمعتادة".
وزاد "أنا واحدٌ منكم وإليكم ولا أنظر لكم إلا بعين واحدة وهي (أنا أنتم). ننتظركم (الأحد) في (الجوهرة)".
وتتراوح أسعار الدرجة الموحدة في المباريات العادية ما بين 30 إلى 50 ريالاً.