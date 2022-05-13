رياضة
الحنفوش يضبط لقاء الرائد والنصر.. والخربوش الفيحاء وضمك
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقمي تحكيم مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.
فقد أسند للحكم الدولي شكري الحنفوش إدارة مباراة الرائد وضيفه النصر، على أن يعاونه كل من هشام الرفاعي كمساعد أول، ومؤيد المسجن مساعد ثانٍ، فيما سيتولى محمد الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من مفرح الحسن.
وكلف عبدالله الخربوش قيادة لقاء الفيحاء ونظيره ضمك، وسيساعده عبدالرحيم االشمري، وعماد عسكر، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إمرة خالد صلوي وبمساعدة من محمد المطرودي.