الحنفوش يضبط لقاء الرائد والنصر.. والخربوش الفيحاء وضمك

فقد أسند للحكم الدولي شكري الحنفوش إدارة مباراة الرائد وضيفه النصر، على أن يعاونه كل من هشام الرفاعي كمساعد أول، ومؤيد المسجن مساعد ثانٍ، فيما سيتولى محمد الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من مفرح الحسن.