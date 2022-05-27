الحنفوش يقود مباراة الرائد والشباب.. والقرني مواجهة الحزم والباطن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.
حيث أسند للحكم محمد القرني قيادة مباراة الحزم وضيفه الباطن على أن يساعده كل من عبدالرحيم الشمري مساعد أول وعبدالعزيز البريه مساعد ثانٍ، فيما يتولى الحكم محمد السماعيل إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد العرمطي.
وكلف اتحاد القدم الحكم شكري الحنفوش إدارة مباراة الرائد ونظيره الشباب وسيعاونه محمد العكبري وهشام الرفاعي في حين ستكون غرفة الفيديو تحت أمرة الحكم ممدوح آل شهدان على أن يعاونه سعيد المهدي.