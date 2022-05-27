الحنفوش يقود مباراة الرائد والشباب.. والقرني مواجهة الحزم والباطن

حيث أسند للحكم محمد القرني قيادة مباراة الحزم وضيفه الباطن على أن يساعده كل من عبدالرحيم الشمري مساعد أول وعبدالعزيز البريه مساعد ثانٍ، فيما يتولى الحكم محمد السماعيل إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد العرمطي.