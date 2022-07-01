الحنفوش يقود مباراة كايا الفلبيني وبالي يونايتد الإندونيسي في كأس الاتحاد الآسيوي

قاد حكم الساحة الدولي السعودي شكري الحنفوش مباراة كايا الفلبيني وبالي يونايتد الإندونيسي ضمن كأس الاتحاد الآسيوي.
وفاز نادي بالي يونايتد الإندونيسي على كايا ايلويلو الفلبيني "1-0"، التي أقيمت على ستاد الكابتن كايا ديبتا في دنباسار، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة الخاصة بمنطقة آسيان في كأس الاتحاد الآسيوي 2022.
وسجل جاجانغ موليانا هدف الفوز الثمين لصالح بالي يونايتد في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع بالي يونايتد الإندونيسي رصيده إلى 6 نقاط احتل من خلالها المركز الثاني، خلف فريق قدح دار الأمام الماليزي متصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام بالي يونايتد وفيساكا، في حين بقي رصيد كايا ايلويلو خاليًا من النقاط.
وحصل قدح على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى قبل نهائي منطقة آسيان، في حين خرج بالي يونايتد وفيساكا وكايا ايلويلو من الدور الأول.
ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة آسيان صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.
ويتأهل بطل منطقة آسيان من أجل المشاركة في قبل نهائي المناطق، علمًا بأن الفائز في نهائي المناطق يتأهل لخوض نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022 بمواجهة بطل منطقة الغرب.