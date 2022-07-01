الحنفوش يقود مباراة كايا الفلبيني وبالي يونايتد الإندونيسي في كأس الاتحاد الآسيوي

وبهذه النتيجة رفع بالي يونايتد الإندونيسي رصيده إلى 6 نقاط احتل من خلالها المركز الثاني، خلف فريق قدح دار الأمام الماليزي متصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام بالي يونايتد وفيساكا، في حين بقي رصيد كايا ايلويلو خاليًا من النقاط.