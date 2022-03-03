الخبير التحكيمي "المرداسي": لاعب "النصر" تاليسكا يستحق الطرد .. وأهداف "الهلال" صحيحة

وأضاف: "الهدف الثاني للهلال الذي سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة (34) هدف شرعي وصحيح، حيث لم يكن المهاجم إيغالو الذي مرر كرة الهدف في حالة تسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو، كما أن الهدف الثالث للهلال صحيح على اعتبار أن لاعب النصر هو من قفز على المهاجم ايغالو وارتكب عليه مخالفة ولولا أن الحكم لم يجعل اللعب يستمر كان عليه أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الهلال.