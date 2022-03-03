الخبير التحكيمي "المرداسي": لاعب "النصر" تاليسكا يستحق الطرد .. وأهداف "الهلال" صحيحة
أكد الخبير التحكيمي لشركة الرياضة السعودية SSC فهد المرداسي، أن حكم مباراة "ديربي الرياض" الروسي سيرجي كارسيف نجح بقيادة المواجهة على الرغم من الأخطاء البسيطة التي لم تؤثر على نتيجة اللقاء.
وأوضح المرداسي أنه لا وجود لركلة جزاء عند الدقيقة (24) لمصلحة الهلال لأن مدافعه سعود عبد الحميد هو من وضع قدمه أمام لاعب النصر وبالتالي نتج عنه التصادم بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء وقرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح كما أنه لا وجود لأي مخالفة على لاعب النصر.
وأضاف: "الهدف الثاني للهلال الذي سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة (34) هدف شرعي وصحيح، حيث لم يكن المهاجم إيغالو الذي مرر كرة الهدف في حالة تسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو، كما أن الهدف الثالث للهلال صحيح على اعتبار أن لاعب النصر هو من قفز على المهاجم ايغالو وارتكب عليه مخالفة ولولا أن الحكم لم يجعل اللعب يستمر كان عليه أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الهلال.
وأشار المرداسي إلى أن لاعب النصر تاليسكا يستحق البطاقة الحمراء والطرد المباشر في الدقيقة (58) لأنه ارتكب سلوكًا مشينًا على أندريه كاريلو بعد أن اعتدى عليه بالضرب من الخلف في حين كانت الكرة في قدم الدولي البيروفي من الأمام.
وأفاد بأن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع النصر فونيس موري عند الدقيقة 63 مستحقة على اعتبار أنه ارتكب سلوكًا مشينًا تجاه لاعب الهلال باستخدام قوة مفرطة بضربه من الخلف على منطقة حساسة من القدم.
وختم المرداسي حديثه: "لا توجد ركلة جزاء لمصلحة النصر عند الدقيقة (75) على اعتبار أن الاحتكاك كان بسيطًا بين مدافع الهلال ومهاجم النصر وقرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح حيث نتج عنه الهدف الرابع للهلال وهو صحيح.