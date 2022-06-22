الخطر يلاحق الأهلي .. لجنة الانضباط والأخلاق تهدد بخصم 3 نقاط

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للنادي الأهلي بإيقاع عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، في حال استمرار امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، والقاضي بسداد مبلغ 2 مليون ريال لصالح نادي الفيصلي.
وقالت لجنة الانضباط: إنها "خاطبت النادي الأهلي وفقًا للفقرة الثانية من المادة "85" من لائحة الانضباط والأخلاق، إلا أنه لم يرد ما يفيد تنفيذ القرار"، ومنحته مهلة 30 يومًا لسداد المبلغ قبل إيقاع عقوبة الخصم عليه. وأوضحت اللجنة: "في حال الاستمرار بالامتناع عن التنفيذ بعد إيقاع عقوبة خصم النقاط يُمنح النادي الأهلي مهلة "15" خمسة عشر يومًا، وفي حال عدم الالتزام، إيقاع عقوبة المنع من التسجيل عند أقرب فترة تسجيل قادمة، وفي حال انتهاء فترة التسجيل دون التنفيذ، إيقاع عقوبة الهبوط إلى درجة أدنى وفقًا للمادة "85-4-2" من لائحة الانضباط والأخلاق بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى إصدار قرار آخر من لجنة الانضباط والأخلاق".
واختتمت اللجنة بأن قرارها "غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق".