الخطر يلاحق الأهلي .. لجنة الانضباط والأخلاق تهدد بخصم 3 نقاط

وقالت لجنة الانضباط: إنها "خاطبت النادي الأهلي وفقًا للفقرة الثانية من المادة "85" من لائحة الانضباط والأخلاق، إلا أنه لم يرد ما يفيد تنفيذ القرار"، ومنحته مهلة 30 يومًا لسداد المبلغ قبل إيقاع عقوبة الخصم عليه. وأوضحت اللجنة: "في حال الاستمرار بالامتناع عن التنفيذ بعد إيقاع عقوبة خصم النقاط يُمنح النادي الأهلي مهلة "15" خمسة عشر يومًا، وفي حال عدم الالتزام، إيقاع عقوبة المنع من التسجيل عند أقرب فترة تسجيل قادمة، وفي حال انتهاء فترة التسجيل دون التنفيذ، إيقاع عقوبة الهبوط إلى درجة أدنى وفقًا للمادة "85-4-2" من لائحة الانضباط والأخلاق بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى إصدار قرار آخر من لجنة الانضباط والأخلاق".