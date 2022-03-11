"الخليج" يكسب "الأهلي".. و5 مواجهات في ختام الجولة 14 من "ممتاز اليد"

حقق فريق الخليج الفوز على مستضيفه الأهلي بنتيجة "24-28" في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على صالة نادي الأهلي بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع الخليج رصيده النقطي إلى 25 نقطة في وصافة الترتيب، ويتجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.