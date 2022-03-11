"الخليج" يكسب "الأهلي".. و5 مواجهات في ختام الجولة 14 من "ممتاز اليد"

حقق فريق الخليج الفوز على مستضيفه الأهلي بنتيجة "24-28" في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على صالة نادي الأهلي بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع الخليج رصيده النقطي إلى 25 نقطة في وصافة الترتيب، ويتجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.
وتستكمل باقي مواجهات الجولة يوم غد السبت، بـ5 مواجهات، ستبث منها 3 مواجهات تلفزيونيًا عبر قناة SSC التي سيصاحبها استوديو تحليل المواجهات الثلاث.
يستضيف المتصدر بـ25 نقطة فريق مضر منافسه فريق الزلفي الذي يأتي ثامنًا بـ10 نقاط، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في تمام الساعة 3:00 مساءً، وستبث المباراة تلفزيونيًا على قنوات SSC الرياضية.
ويلتقي العدالة الذي يمتلك نقطتين في المركز الحادي عشر، مع صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط فريق المحيط، عند الساعة 3:00 مساءً على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يتواجه متذيل الترتيب بنقطة واحدة فريق السلام، مع صاحب المركز السادس بـ13 نقطة فريق القارة، في تمام الساعة 3:00 مساءً، على صالة نادي النهضة بالدمام.
ويتنافس الصفا والوحدة اللذان يمتلكان نفس الرصيد النقطي بواقع 16 نقطة؛ إذ يأتي الوحدة رابعًا والصفا خامسًا بفارق الأهداف، وستجمعهما المواجهة في تمام الساعة 5:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وستبث المباراة تلفزيونيًا على قنوات SSC الرياضية.
وفي آخر المواجهات يلعب الترجي صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، مع نظيره فريق النور الذي يمتلك 20 نقطة تضعه كثالث الترتيب، وستلعب المواجهة على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف عند الساعة 7:00 مساءً، وستبث كذلك تلفزيونيًا على قنوات SSC الرياضية.