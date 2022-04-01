الخليج يواجه النور في قمة الجولة 20 من الدوري الممتاز والأهلي يستضيف مضر

تنطلق غدًا السبت، الثاني من شهر أبريل 2022م مباريات الجولة العشرين من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد؛ إذ تحتضن صالة مدينة الأميـر نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف مواجهة مرتقبة تجمع بين الخليج والنور عند الساعة 11:00 مساءً، ويديرها طاقم تحكيم تونسي مكون من عثمان العزابي ومواطنه أيمن عبد اللطيف؛ حيث سيتم بث اللقاء مباشرة عبر الناقل الحصري "قناة SSC" بصحبة الاستديو التحليلي الذي يقدمه ويديره الزميل ناصر الهاجري.
وعلى نفس الصالة يحل القادم من الأحساء "القارة" ضيفًا على المحيط عند التاسعة مساءً، كما أن اللقاء سيشهد بثًا مباشرًا عبر قناة SSC.
أما على صالة النادي الأهلي في جدة، فسيحل فيها متصدر الترتيب "مضر" ضيفًا على صاحب المركز العاشر الأهلي في تمام الساعة 10:30 مساءً، فيما يواجه العدالة نظيره الصفا عند الساعة 10:00 مساءً على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وستقام بذات التوقيت مباراة الترجي مع السلام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الزلفي ضيفًا على الوحدة في صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الساعة 9:00 مساءً.
يذكر أن فريق مضر يتصدر سلم الترتيب بـ34 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق الخليج الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، ويأتي النور في المركز الثالث بـ31 نقطة، والوحدة رابعًا بـ25 نقطة، ثم الصفا خامسًا بـ22 نقطة، والقارة في المركز السادس برصيد 19 نقطة، ويمتلك الترجي 17 نقطة في المركز السابع وبفارق الأهداف عن الزلفي الذي يأتي في المركز الثامن بنفس الرصيد، ويحل المحيط تاسعًا بـ12 نقطة، ثم الأهلي عاشرًا بـ10 نقاط، ثم السلام في المركز الحادي عشر بـ5 نقاط، ويتذيل العدالة سلّم الترتيب بنقطتين بعد أن تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.