الخليج يواجه النور في قمة الجولة 20 من الدوري الممتاز والأهلي يستضيف مضر

يذكر أن فريق مضر يتصدر سلم الترتيب بـ34 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق الخليج الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، ويأتي النور في المركز الثالث بـ31 نقطة، والوحدة رابعًا بـ25 نقطة، ثم الصفا خامسًا بـ22 نقطة، والقارة في المركز السادس برصيد 19 نقطة، ويمتلك الترجي 17 نقطة في المركز السابع وبفارق الأهداف عن الزلفي الذي يأتي في المركز الثامن بنفس الرصيد، ويحل المحيط تاسعًا بـ12 نقطة، ثم الأهلي عاشرًا بـ10 نقاط، ثم السلام في المركز الحادي عشر بـ5 نقاط، ويتذيل العدالة سلّم الترتيب بنقطتين بعد أن تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.