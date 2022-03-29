الخميس.. آخر موعد للأندية لسداد الالتزامات المالية

وأضاف البيان أنها تشمل ذمم دائنة "لاعبون"، ذمم دائنة "مدربون"، ذمم دائنة "موظفون"، أندية رياضية، مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية، وحصة الوسطاء التي تتوفر فيها سبعة اشتراطات.