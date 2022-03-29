الخميس.. آخر موعد للأندية لسداد الالتزامات المالية

ينتهي بعد غدٍ الخميس الموعد المحدد لمتطلبات شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي القادم 2022-2023 لأندية دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، والتي تشترط سداد الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد كافة، حتى 31 مارس الجاري.
وقال بيان لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة الصادر في فبراير الماضي: بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تشمل كافة الأنشطة الرياضية في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الأولى".
وأضاف البيان أنها تشمل ذمم دائنة "لاعبون"، ذمم دائنة "مدربون"، ذمم دائنة "موظفون"، أندية رياضية، مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية، وحصة الوسطاء التي تتوفر فيها سبعة اشتراطات.