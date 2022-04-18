" الخويلدية" يتوج بذهب الدوري الممتاز للكرة الطائرة

وكان الخويلدية بحاجة للانتصار بأي نتيجة من أجل التتويج، وهو ما تحقق له عقب مواجهة مليئة بالإثارة والتشويق أمام الهداية، الذي كان يبحث عن الانتصار لضمان الحصول على مركز الوصافة.