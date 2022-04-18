رياضة
" الخويلدية" يتوج بذهب الدوري الممتاز للكرة الطائرة
توج عضوا الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إبراهيم آل إبراهيم وعبد المحسن آل عبيد، فريق شباب الخويلدية بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، عقب تجاوزهم الهداية بنتيجة (3 - 2) في مواجهة جماهيرية مثيرة، جمعتهما مساء أمس على صالة نادي الخويلدية بالخويلدية، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.
وكان الخويلدية بحاجة للانتصار بأي نتيجة من أجل التتويج، وهو ما تحقق له عقب مواجهة مليئة بالإثارة والتشويق أمام الهداية، الذي كان يبحث عن الانتصار لضمان الحصول على مركز الوصافة.
وفي المواجهة الثانية خطف الابتسام المركز الثاني لدوري الشباب بعد تفوقه على الخليج بنتيجة (3 - 2)، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الصفا بصفوى.